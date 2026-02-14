Το οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε εξετάζεται προσεκτικά, με στόχο αρχικά την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος και κατόπιν του ίδιου του οδηγού, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά κατατάσσεται ως επικίνδυνη οδήγηση και συνεπάγεται σοβαρές νομικές συνέπειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαιώνονται παραβάσεις και σχηματίζονται δικογραφίες όπου απαιτείται. Η εμπειρία δείχνει ότι η ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού αποτελεί καθοριστικό εργαλείο για την εξιχνίαση τέτοιων περιστατικών, δεδομένου ότι η κίνηση αντίθετα στο ρεύμα και στη ΛΕΑ δημιουργεί ακραίο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Το φαινόμενο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός για τη συγκεκριμένη λεωφόρο. Καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά όπου οδηγοί έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς, καθώς επέλεξαν να κινηθούν αντίθετα αντί να συνεχίσουν έως την επόμενη νόμιμη έξοδο ή σε σημείο όπου επιτρέπεται η αναστροφή.