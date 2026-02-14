Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 σε κατοικία επί της οδού Σατωβριάνδου. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο αναπτύχθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος μία σορό πλήρως απανθρακωμένη. Η ταυτοποίηση δεν κατέστη δυνατή με οπτικά μέσα, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες εκτιμάται ότι πρόκειται για 68χρονη γυναίκα που διέμενε στον χώρο.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, στήθηκε συντονισμένη προσπάθεια απεγκλωβισμού από διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου, δίπλα σε εκείνο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, μία μητέρα και το 5χρονο κοριτσάκι της απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών και τη χρήση του βραχιονοφόρου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.