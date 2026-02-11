Σε ανοιχτή στροφή, λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, το όχημά του συγκρούστηκε πλάγια με διερχόμενη νταλίκα. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς ο οδηγός του βαρέος οχήματος πρόλαβε να πραγματοποιήσει ελιγμό αποφυγής. Διαφορετικά, η σύγκρουση θα μπορούσε να είναι μετωπική, με εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Κατά την απολογία του, ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι μπερδεύτηκε και ακολούθησε λάθος διαδρομή. Ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε καταναλώσει αλκοόλ σε έξοδο με φίλους και το επόμενο πρωί αναγκάστηκε, όπως είπε, να οδηγήσει για να παραστεί σε άλλη δίκη στη Λαμία.

Το δικαστήριο όρισε η ποινή να είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, αναγνωρίζοντάς του μόνο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.