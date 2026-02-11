Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής θα βρεθεί στην Ολλανδία για τις ανάγκες του «The Floor» με αποτέλεσμα κάποια γυρίσματα να μπαίνουν στον πάγο.

Στο «Survivor», πάντως, τα αίματα αρχίζουν να ανάβουν… Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Benzy ανέφερε: «Όλα αυτά που είπε ο αδερφός μου είναι αλήθεια. Τώρα που είμαι εδώ είναι απίστευτο που το βλέπω. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είπαμε στην μπλε ομάδα ”Γιατί είπες αυτό;” και αυτοί λένε ”Ποιος το είπε αυτό; Δεν το θυμάμαι”. Εγώ νόμιζα ότι μόνο από την τηλεόραση φαίνεται έτσι, αλλά τώρα που είμαι εδώ και το βλέπω είναι απίστευτο πόσο ψεύτες είναι οι ”Επαρχιώτες” και το παίζουν τόσο σοβαροί».

Survivor: Όταν ο Benzy παίρνει εκδίκηση

«Δεν είμαι ο αδερφός μου, ο αδερφός μου είναι μοναδικός. Δεν γουστάρω να μιλάω έτσι καθόλου. Να ξέρετε ότι αυτό που έκανα σήμερα είναι μόνο η αρχή, γιατί ήρθα να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου. Το κάναμε λίγο σήμερα, με δύο νίκες. Αλλά να ξέρετε, ότι εγώ ξέρω τι είπε ο καθένας για τον αδερφό μου, γιατί εγώ τώρα ήρθα, πριν δύο ημέρες, και όποιος μίλησε άσχημα για τον αδερφό μου, έχουμε βεντέτα τώρα να ξέρετε. Σε δύο μήνες θα είμαι φουλ έτοιμος», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

