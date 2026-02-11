Κοντοσούβλι κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Υλικά

1,2 – 1,5 κιλά κοτόπουλο μπούτι χωρίς κόκαλα

2 πιπεριές Φλωρίνης

2 ξερά κρεμμύδια

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

100 ml ελαιόλαδο

Χυμός 1 λεμονιού

½ κ.γ. ρίγανη

½ κ.γ. πάπρικα γλυκιά

Αλάτι

Πιπέρι

Ξύλινα ή μεταλλικά καλαμάκια

Διαδικασία

Αρχικά κόβουμε το κοτόπουλο σε ομοιόμορφα κομμάτια. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, τη ρίγανη, τη πάπρικα, το αλάτι, το πιπέρι. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο 2-4 ώρες. Κόβουμε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια σε μεγάλα κομμάτια. Περνάμε τα κομμάτια κοτόπουλου στα καλαμάκια εναλλάξ με πιπεριές και κρεμμύδι χωρίς να είναι πολύ σφιχτά. Για το φούρνο, προθερμαίνουμε στους 200 βαθμούς, σε ένα ταψί βάζουμε μια σχάρα και τοποθετούμε τα καλαμάκια, ψήνουμε 20-25 λεπτά, γυρίζοντας τα καλαμάκια στη μέση του χρόνου. Γκριλ ή ψησταριά, ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά 10-12 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα. Βγάζουμε σε μια πιατέλα και αφήνουμε 2-3 λεπτά πριν σερβίρουμε για να σταθεροποιηθούν οι χυμοί.

Σεφταλιές

Υλικά

1 κιλό χοιρινό κιμά

600 γρ. μπόλια αρνιού

100 γρ. φρυγανιά

2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

1 μεγάλη ώριμη ντομάτα τριμμένη

50ml ελαιόλαδο

4 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

1/3 κουταλάκι κανέλα

Αλάτι

Πιπέρι

Διαδικασία

Μεταφέρουμε τον κιμά σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη φρυγανιά, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τη ντομάτα, το ελαιόλαδο, τον μαϊντανό, την κανέλα και αλατοπιπερώνουμε. Ζυμώνουμε πολύ καλά και σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη. Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες.

Στη συνέχεια βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο και πλάθουμε τον κιμά σε σχήμα όπως τα σουτζουκάκια. Παίρνουμε την μπόλια, αν είναι σκληρή, βουτάμε για λίγο σε ζεστό νερό διαφορετικά αφήνουμε ως έχει. Κόβουμε την μπόλια σε κομμάτια και βάζουμε στην μέση ένα σουτζουκάκι, κλείνουμε όπως του ντολμάδες. Ψήνουμε σε ένα σχαροτήγανο ή στο φούρνο ή σε σχάρα με κάρβουνα για 20 λεπτά μέχρι να ψηθούν και να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Αρνίσια σουβλάκια

Υλικά

1 κιλό αρνί χωρίς κόκαλο από σπάλα ή μπούτι

100 ml ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

Χυμό από ένα λεμόνι

Ξύσμα από ένα λεμόνι

1/2 κουταλάκι ρίγανη ή θυμάρι

Αλάτι

Πιπέρι

1 κρεμμύδι κομμένο σε φέτες

1 κόκκινη πιπεριά σε κομμάτια

Διαδικασία

Πλένουμε το αρνί και κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Μεταφέρουμε σε ένα Μπολ και προσθέτουμε το σκόρδο, το χυμό λεμονιού, το ξύσμα λεμονιού, το ελαιόλαδο την ρίγανη και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια μας και σκεπάζουμε με μεμβράνη, αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 8 ώρες. Αφού έχει περάσει ο χρόνος, περνάμε τα κομμάτια το αρνί σε ξυλάκια για σουβλάκια βάζοντας ενδιάμεσα κρεμμύδι και πιπεριά. Μεταφέρουμε τα σουβλάκια σε ένα ταψί και κλείνουμε με αλουμινόχαρτο, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά, ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 20 λεπτά περίπου μέχρι να πάρουν χρώμα.

Ψήνουμε διαφορετικά σε σχάρα με κάρβουνα ή σε σχαροτήγανο γυρνώντας κατά διαστήματα μέχρι να ψηθεί το αρνί.

Κεμπάπ

Υλικά

700γρ. αρνίσιο κιμά

300γρ. μοσχαρίσιο κιμά

2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα

2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες

1 ντομάτα τριμμένη

50γρ. φρυγανιά τριμμένη

1/2 κουταλάκι πάπρικα γλυκιά

1/3 κουταλάκι κανέλα

1/3 κουταλάκι κύμινο

3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

50ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Διαδικασία

Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τα δύο είδη κιμά και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ζυμώνουμε πολύ καλά για περίπου 10 λεπτά και σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη. Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Παίρνουμε μέρος από το μείγμα και πλάθουμε σουτζούκια πάνω σε ξύλινες ή μεταλλικές σούβλες. Αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο ένα σχαροτήγανο ή αντικολλητικό τηγάνι και αφήνουμε να κάψει σε δυνατή φωτιά. Τοποθετούμε τα κεμπάπ και ψήνουμε για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά.

Χοιρινό κοντοσούβλι για την Τσικνοπέμπτη

Υλικά

1 κιλό χοιρινό κομμένο σε μέτρια κομμάτια (μπούτι ή λαιμός)

1 ξερό κρεμμύδι

1 πιπεριά πράσινη

1 πιπεριά κόκκινη

5 ντοματίνια

80ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

50ml άσπρο κρασί

1 κουτάλια μουστάρδα

1/2 κουταλάκι πάπρικα γλυκιά

1/2 κουταλάκι Θυμάρι ή ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι

Διαδικασία

Μεταφέρουμε τα κομμάτια του χοιρινoύ σε ένα μπολ και προσθέτουμε το κρεμμύδι, τις πιπεριές, τα ντοματίνια κομμένα σε μέτρια κομμάτια. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το κρασί, την μουστάρδα, την πάπρικα, το θυμάρι και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια μας και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε στο ψυγείο για ένα βράδυ. Σε μεταλλικές σούβλες περνάμε εναλλάξ τα υλικά. Τυλίγουμε με αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο και μεταφέρουμε σε ένα ταψί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 2 ώρες. Αφού περάσει ο χρόνος, ξετυλίγουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 20 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα.

Οι παραπάνω συνταγές είναι αυτό που ζητάτε για την Τσικνοπέμπτη και ελπίζουμε να τις απολαύσετε….

