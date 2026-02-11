Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, πρόκειται για ιογενή λοίμωξη η οποία αντιμετωπίζεται ήδη με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο τραγουδιστής διατηρεί πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και σκέφτεται ήδη την επιστροφή του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στις εμφανίσεις του στο νυχτερινό σχήμα όπου συμμετέχει.





Η περιπέτεια ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο καλλιτέχνης ένιωσε έντονη δυσφορία στο σπίτι του στα Νότια Προάστια. Αφού επικοινώνησε με κοντινά του πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό, κρίθηκε σκόπιμο να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο για εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.