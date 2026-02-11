Ένας παθολογικά ζηλιάρης από Πολιτεία της Νέας Υόρκης καταδικάστηκε την Τρίτη σε επτά χρόνια φυλάκιση, επειδή προσπάθησε να πληρώσει έναν χοιροτρόφο για να σκοτώσει τον πρώην σύντροφο της φίλης του και να τον ταΐσει στα γουρούνια — προσφέροντας 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι ουίσκι Wild Turkey.

Δυστυχώς για τον Jeal Sutherland, 58 ετών, ο εκτελεστής ήταν μυστικός πράκτορας του FBI.

Ο Jeal Sutherland πίστευε ότι είχε προσλάβει έναν χοιροτρόφο για να σκοτώσει τον πρώην της φίλης του — αλλά μιλούσε όλο αυτό το διάστημα με μυστικό πράκτορα του FBI.

«Ο Jeal Sutherland πίστεψε ότι μπορούσε να παραγγείλει τη δολοφονία του ερωτικού του αντιπάλου κατευθείαν από το κινητό του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο John Sarcone, πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

«Χάρη στη σκληρή δουλειά του FBI Albany και των μελών του γραφείου μου, ο Sutherland θα κάνει πλέον κλήσεις από ομοσπονδιακή φυλακή για το άμεσο μέλλον».

Ο Sutherland συνέλαβε για πρώτη φορά το σχέδιο τον Νοέμβριο του 2024, όταν χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να στρατολογήσει έναν εκτελεστή με σκοπό να σκοτώσει τον πρώην σύντροφο της γυναίκας που τον ενδιέφερε ερωτικά, με τον οποίο εκείνη έχει και παιδί, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Προσφέρθηκε να πληρώσει 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι ουίσκι γνωστής μάρκας για τη «βρώμικη δουλειά», με τη συμφωνία ότι ο υποτιθέμενος εκτελεστής θα εξαφάνιζε το πτώμα σε μια χοιροτροφική μονάδα στην Πενσιλβάνια.

Τον Ιανουάριο του 2025, άφησε ένα δυσοίωνο μήνυμα για τη μητέρα του υποψήφιου θύματος — το κουφάρι μιας καναδικής χήνας πεταμένο στην πόρτα του σπιτιού της, σύμφωνα με τις αρχές.

Μόνο κατά τη σύλληψή του, στις 27 Ιανουαρίου 2025, ο αφελής συνωμότης έμαθε ότι ο «χοιροτρόφος» ήταν στην πραγματικότητα ομοσπονδιακός πράκτορας που παρακολουθούσε το σχέδιο από την αρχή.

Ο Sutherland συνελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025 και αργότερα δήλωσε ένοχος για χρήση μέσου διαπολιτειακού εμπορίου στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας επί πληρωμή, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη του την Τρίτη σε 7 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση.

Ο Sutherland δήλωσε ένοχος τον Μάιο για χρήση μέσου διαπολιτειακού εμπορίου στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας επί πληρωμή.

Την Τρίτη καταδικάστηκε σε 7 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση και του επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

«Οι λεπτομέρειες των ψυχρών σχεδίων του κ. Sutherland είναι βαθιά ανησυχητικές και αποδεικνύουν ότι είχε κάθε πρόθεση να αφαιρέσει μια ζωή», δήλωσε ο Craig Tremaroli, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Albany.

«Αντί γι’ αυτό, το βίαιο και περίπλοκο σχέδιό του τον οδήγησε σε ομοσπονδιακή φυλακή».

«Η υπόθεση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι το FBI θα συνεργάζεται ακούραστα με τους εταίρους του στις διωκτικές αρχές για να ερευνά και να αποτρέπει γρήγορα οποιονδήποτε επιδιώκει να διαπράξει τέτοιες ειδεχθείς πράξεις βίας στις κοινότητές μας».”