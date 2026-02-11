Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έστειλε το πρώτο της μήνυμα μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.