Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας, η Microsoft καταλαμβάνει την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η ισχυρή της επίδοση λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο συνολικά, ενισχύοντας την εικόνα και την ελκυστικότητα της τεχνολογίας ως τομέα απασχόλησης στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Microsoft ξεχωρίζει σταθερά σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής εργοδότη, όπως η οικονομική σταθερότητα, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια εργασίας, το θετικό εργασιακό περιβάλλον και η εταιρική φήμη. Παράγοντες που, σύμφωνα με τη Randstad, διαμορφώνουν σήμερα τις αποφάσεις των εργαζομένων σε όλες τις γενιές.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο κλάδος της τεχνολογίας παίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ηγετική θέση της Microsoft ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει ταλέντο υψηλής εξειδίκευσης, σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός εργασιακού μοντέλου που συνδυάζει την καινοτομία με τον σκοπό, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η τεχνολογία ξεκινά —και προχωρά— με τους ανθρώπους.