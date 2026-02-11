Η Emma Amit, 51 ετών, φέρεται να έφαγε τα δηλητηριώδη καρκινοειδή για ένα βίντεο πριν καταρρεύσει στο παραθαλάσσιο σπίτι της, στην επαρχία Παλαουάν των Φιλιππίνων, και πεθάνει δύο ημέρες αργότερα.

Πλάνα δείχνουν την Emma και φίλους της να συλλέγουν οστρακοειδή και καβούρια σε δάσος μαγκρόβιων κοντά στο σπίτι της, στην πόλη Puerto Princesa, στις 4 Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο, φαίνεται να απολαμβάνει μια μπουκιά θαλάσσιου σαλιγκαριού, ενώ μαγειρεύει τα θαλασσινά σε μια μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη με γάλα καρύδας.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα η Emma φέρεται να αρρώστησε σοβαρά, καθώς ένα ισχυρό «κοκτέιλ» νευροτοξινών πλημμύρισε τον οργανισμό της.

Γείτονες ανέφεραν ότι είχε σπασμούς καθώς μεταφερόταν σε τοπικό κέντρο υγείας.

Στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά, με τα χείλη της να γίνονται σκούρα μπλε, ενώ παρέμενε αναίσθητη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μητέρα κηρύχθηκε νεκρή στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν καλά.

Ο Laddy Gemang, επικεφαλής του χωριού Luzviminda, δήλωσε ότι τον μπέρδεψε ο θάνατος της Emma, καθώς τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι ψαράδες.

Πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά θλιβερό, γιατί θα έπρεπε να γνωρίζουν. Εκείνη και ο σύζυγός της είναι άνθρωποι της θάλασσας. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, οπότε ξέρω ότι γνωρίζουν για αυτό το devil crab που είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω».

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι στελέχη του χωριού στάλθηκαν στο σπίτι της Emma για έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρήκαν στα σκουπίδια της τα έντονα χρωματισμένα κελύφη των devil crabs.

Ο Laddy πρόσθεσε: «Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν ήταν όλα devil crabs, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους.

»Προς τους κατοίκους της Puerto Princesa, σας καλώ να είστε διπλά προσεκτικοί. Μην τρώτε αυτά τα επικίνδυνα devil crabs, γιατί έχουν ήδη στοιχίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας».

Οι αρχές δήλωσαν ότι παρακολουθούν και τους φίλους της Emma για παρόμοια συμπτώματα.

Η φίλη της Emma, Beverly Villanueva, έγραψε σε αφιέρωμα: «Ο ξαφνικός σου θάνατος είναι σοκαριστικός. Ήσουν σαν μεγαλύτερη αδερφή που πάντα μου έλεγες τι φαγητά ήθελες να σου φέρω. Θα μου λείψεις πάντα.

»Ξέρω ότι δεν ήθελες να φύγεις ακόμα, γιατί είχες τόσα σχέδια στη ζωή, αλλά γιατί; Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί έφυγες».

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ένας 54χρονος ψαράς στην ίδια παράκτια επαρχία είχε επίσης πεθάνει τον περασμένο Οκτώβριο από κατανάλωση devil crabs.

Τα devil crabs, γνωστά και ως τοξικά καβούρια υφάλων, είναι είδος καβουριού που ζει σε κοραλλιογενείς υφάλους σε όλη την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Το κέλυφος και η σάρκα τους περιέχουν τις ισχυρές νευροτοξίνες τετροδοτοξίνη και σαξιτοξίνη, οι οποίες παραμένουν δραστικές ακόμη και μετά από ώρες μαγειρέματος.

Τα καβούρια αυτά είναι συνήθως σκούρα κοκκινοκαφέ ή κρεμ, με έντονα σχέδια από κόκκινες ή καφέ κηλίδες.