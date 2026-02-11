Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην πρωτεύουσα της Άγκυρας λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι και στη συνέχεια πήγε στο Λευκό Παλάτι, όπως αποκαλείται το προεδρικό μέγαρο, όπου έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο στην ελληνική αποστολή.

Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη – Ερντογάν:

– Γεια σας κ. Πρόεδρε

– Γεια σας

– Όλα καλά;

– Πολύ καλά!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε και έναν σύντομο διάλογο με τον Ελληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μήνυμα Ερντογάν στο πάρα πέντε της συνάντησης με Μητσοτάκη

Ο Ερντογάν σε ομιλία του στο κοινοβούλιο νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκε στην επίσκεψη λέγοντας ότι «στόχος είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή». «Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συναντάμε όλους τους παίκτες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας, με αίσθημα αδελφοσύνης», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, πριν από τη συνάντηση στην Άγκυρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.





Ειδικότερα η δήλωσή του έχει ως εξής: «Σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. Όπως βλέπετε, στον κόσμο και στην περιοχή μας φυσάει, για να το πω έτσι, ένας «άνεμος της Τουρκίας». Εδώ πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής: αγαπητοί φίλοι, ό,τι θέλουμε για την Τουρκία, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες. Οι διπλωματικές προσπάθειές μας, στις οποίες δώσαμε επιτάχυνση τον τελευταίο καιρό, έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Ο βασικός στόχος των επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή».





Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν

Μετά το πέρας των συνομιλιών και των κοινών δηλώσεων, κάποιοι από τους υπουργούς θα υπογράψουν συμφωνίες ή κοινές δηλώσεις με τους Τούρκους ομολόγους τους. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα, με έμφαση στη βιοτεχνολογία, την αγροτεχνολογία και με ώριμα περίπου 110 ερευνητικά σχέδια. Δύο συμφωνίες θα υπογράψει και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που χειρίζεται τη θετική ατζέντα, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece. Τέλος, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. και υπάρχει προοπτική να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ. Επίσης, η Λίνα Μενδώνη θα υπογράψει συμφωνία με τον Τούρκο ομόλογο της που έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού και του τουρισμού.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν 10 υπουργοί και για τον λόγο αυτό η βεντάλια των θεμάτων θα είναι πλούσια. Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 10 υπουργοί συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αγκυρα. Εκτός του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Προσκλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Πρόσκληση ώστε να παραστεί στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ελληνα πρωθυπουργού στην Αγκυρα έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Τούρκο πρόεδρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τουρκική προεδρία ανταποκρίθηκε έτσι σε αίτημα που είχε διατυπώσει παλαιότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης για συνάντηση με τον Ερντογάν, ώστε να συζητήσουν το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Μίνι ανασχηματισμός από τον Ερντογάν πριν τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σε μίνι ανασχηματισμό, προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Αναντολού, επικαλούμενο τα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ αναλαμβάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας τον Γιλμάζ Τουντς που παραιτήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο Γκιουρλέκ είχε πρωτοστατήσει στις διώξεις κατά του ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί τοποθετήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο Γερλίκαγια, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο με ανάρτησή του στο Χ για την μεγάλη υποστήριξη που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2026

Από την πλευρά του, ο Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε πως πάντα θα στέκεται στο πλευρό του προέδρου της Τουρκίας.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2026

Τι λέει ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στο Προεδρικό Μέγαρο στη συνοικία του Μπεστεπέ, στην Άγκυρα, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα υποδεχθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είναι στραμμένο το βλέμμα του τουρκικού Τύπου σήμερα (11/02).

Η συνάντηση των δύο ηγετών στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας που επανέρχεται έπειτα από τριετή παύση, είναι το κύριο θέμα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που προσεγγίζουν το τετ α τετ υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών εντάσεων στο Αιγαίο, των ζητημάτων θαλάσσιων ζωνών, αλλά και των περιφερειακών συμμαχιών της Αθήνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, φιλοξενεί δήλωση του επικεφαλής επικοινωνίας του Προεδρικού Μεγάρου, Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο οποίος σημειώνει πως «υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, η Συνάντηση του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα θα εξετάσει όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητήσει τις δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Στις συνομιλίες, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, επίσης, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η υπογραφή διαφόρων κειμένων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

Η Daily Sabah στην αγγλόφωνή της έκδοση σημειώνει πως η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού πραγματοποιείται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας σχετικά με θαλάσσιες διαφορές στο Αιγαίο Πέλαγος, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών σχετικά με τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ελληνικές δηλώσεις και τις μονομερείς κινήσεις σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές.

Το TV5 αναφέρει ότι η συνάντηση, υπό την προεδρία του Προέδρου Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα εξετάσει τις τουρκο-ελληνικές σχέσεις σε όλες τις πτυχές τους. Θα συζητηθούν οι ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Υπάρχουν πολλά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Κυριότερα μεταξύ αυτών είναι το Αιγαίο Πέλαγος και τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η πρόσφατη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι «το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα σε 12 μίλια είναι αναφαίρετο» προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με το TRT Haber η επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2023 σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών καθώς ανακοινώθηκε η «Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία». Οι συνομιλίες στην Άγκυρα θα ασχοληθούν με την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας, τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Milliyet σημειώνει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στην Τουρκία. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτής της πολυαναμενόμενης συνάντησης είναι η διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος στις διμερείς σχέσεις και η επιβεβαίωση ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.