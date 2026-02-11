Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και τον επίσημο χαιρετισμό του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος τόνισε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα. Με συγκεκριμένο σχέδιο και στοχευμένες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος” και το ελληνικό AI Factory “Pharos”, προχωρούμε ώστε η χώρα να ενισχύσει την παραγωγικότητά της, να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του κράτους και να αποκτήσει ισχυρό ρόλο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη καινοτομίας. Στόχος μας είναι η τεχνολογική πρόοδος να μετατραπεί σε απτό αναπτυξιακό όφελος για την οικονομία, την κοινωνία, τους πολίτες».

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου, σε δείγμα 355 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετικά με την αντίληψη των εγχώριων επιχειρήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον βαθμό ετοιμότητας και τις μορφές εφαρμογής της, τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το AI Playbook προτάθηκε από το Συμβούλιο ως ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τη στρατηγική και την πρακτική εφαρμογή της ΤΝ σε άμεσο χρόνο και μετά από συνεργασία.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης»

Ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, υπογράμμισε ότι «Για την Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά ένα παράθυρο ευκαιρίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Για πρώτη φορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης, αυτοματοποίησης και εξωστρέφειας που άλλοτε αποτελούσαν προνόμιο μόνο των μεγάλων οργανισμών. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δε θα συμβεί αυτόματα. Απαιτούνται στιβαρές υποδομές, αξιόπιστα δεδομένα, υπολογιστική ισχύς και σύγχρονα εργαλεία cloud. Χωρίς αυτά, η εφαρμογή του AI θα παραμείνει αποσπασματική. Στο ΕΒΕΑ επιμένουμε ότι η συζήτηση πρέπει να περάσει από το όραμα στην πράξη – στην επιχείρηση, την εκπαίδευση και τη λειτουργία του κράτους. Σε μια εποχή μεγάλων μεταβάσεων, η χώρα χρειάζεται τεκμηριωμένες προτάσεις εθνική στρατηγική και συνέχεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Η σημερινή συζήτηση συμβάλλει ακριβώς σε αυτό».

Ο Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, επεσήμανε πως «Σε μια οικονομία όπως η Ελληνική που υστερεί σε ανταγωνιστικότητα, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπητικά καλύπτοντας διαχρονικές αδυναμίες αλλά και ως επιταχυντής του αναγκαίου μετασχηματισμού προς ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο».

Ο Βασίλης Καφάτος, πρόεδρος του Advisory Bοard του Συμβουλίου, Partner και Growth Leader της Deloitte, υπογράμμισε ότι «Η Tεχνητή Nοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει στρατηγική ευκαιρία για την αναδιαμόρφωση του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας, και της ανταγωνιστικότητας».

Ο Τάσος Ιωσηφίδης, Γ΄ αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ, εταίρος της EY Ελλάδος και επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, τόνισε ότι «Οι επιχειρήσεις πρέπει να μην αντιμετωπίσουν την υιοθέτηση της Τ.Ν. ως κάτι συγκυριακό αλλά να την εντάξουν σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό τους ως ολιστική διαδικασία και διαρκές ταξίδι, τοποθετώντας τον άνθρωπο ως επίκεντρο. Σήμερα, υπάρχει ένα ευρύτερο ζητούμενο εκδημοκρατισμού της πρόσβασης σε υποδομή AI και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, με σημαντική ευθύνη της Πολιτείας. Το ΑΙ και τα δεδομένα αποτελούν στρατηγικό πόρο για την Ελλάδα, καθώς η ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών επηρεάζει άμεσα την ισόρροπη τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και την εθνική ασφάλεια».

Τέλος, στις συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους Δρ. Χρυσό Καβουνίδη, Αρίστο Δοξιάδη, Δρ. Γεώργιο Δουκίδη και Δρ. Θύμιο Παπαδόπουλο, υπογραμμίστηκε η στρατηγική σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Ολόκληρη η μελέτη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, στη διεύθυνση www.competegr.org.