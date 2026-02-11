Σύμφωνα με τα όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά, ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ένα σπίτι σε αυτήν την μικρή πόλη στη Βρετανική Κολομβία στον δυτικό Καναδά, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους προτού βάλει –όπως όλα δείχνουν– τέλος στη ζωή του. Τα αναπάντητα ερωτήματα για το μακελειό είναι πολλά, με κυρίαρχο την ταυτότητα του ανθρώπου που τράβηξε τη σκανδάλη, αν και τοπικό μέσο αναφέρει ότι αναγνωρίστηκε από συγγενικό το πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Juno News, έχει ταυτοποιηθεί από στενό μέλος της οικογένειάς του ως Jesse Strang. Το Juno News μίλησε απευθείας με τον θείο του Russell G. Strang, ο οποίος ανέφερε ότι ο Jesse ήταν τρανς. Ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν κάνει ανακοινώσεις για την ταυτότητα του δράστη, πέραν του ότι το πρώτο σήμα συναγερμού που έλαβαν έκανε λόγο για «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».



JUST IN: 🇨🇦🏳️‍⚧️ Transgender 17-year old Jesse Strang identified as the school shooter in Tumbler Ridge, Canada, killing 10 people. pic.twitter.com/ig7oLxiFpq — BRICS News (@BRICSinfo) February 11, 2026

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τις πρώτες στιγμές από την άφιξη της αστυνομίας στο σχολείο όπου έγινε η επίθεση. Σε ένα από αυτά διακρίνονται οι αστυνομικοί να πλησιάζουν τις εισόδους του κτιρίου, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα περιπολικά, ενώ ακούγεται να πετά ένα ελικόπτερο, εποπτεύοντας τον χώρο από ψηλά.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people. The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada. 🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από το σχολείο με τα χέρια τους ψηλά.

🚨 NEW 🚨 I’ve obtained exclusive footage captured by locals in Tumbler Ridge. Truly harrowing scenes… 🧵 pic.twitter.com/8XrwUigAxe — Jarryd Jäger (@JarrydJaeger) February 11, 2026

Τι γνωρίζουμε για την πολύνεκρη επίθεση

Από τα εννέα άτομα που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις , έξι βρέθηκαν νεκρά στο Γυμνάσιο Τάμπλερ Ριτζ, ενώ ένα έβδομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο άλλα άτομα βρέθηκαν νεκρά σε κοντινή κατοικία.

μετά την επίθεση, ενώ 25 άτομα έλαβαν περίθαλψη για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο κοντινό δημοτικό σχολείο έχει αρθεί, αλλά και τα δύο θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, σύμφωνα με το BBC.

Τι παραμένει άγνωστο

Η ταυτότητα του υπόπτου: Η αστυνομία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμη τη σχέση του με το σχολείο.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμη τη σχέση του με το σχολείο. Τυχόν σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων: Η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων στο σχολείο και σε κοντινή κατοικία, «αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει με βεβαιότητα».

Η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων στο σχολείο και σε κοντινή κατοικία, «αλλά δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει με βεβαιότητα». Η ταυτότητα ή η ηλικία των θυμάτων: Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα.

Δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα. Εάν ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί: Δεν έχουμε ακόμη λάβει περαιτέρω ενημέρωση από τις αρχές, αλλά η αστυνομία δήλωσε νωρίτερα ότι συνεχίζει τις έρευνες σε κοντινές κατοικίες μετά το μακελειό. Δεν είναι σαφές εάν οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί.

Επιθέσεις με όπλα σε σχολεία σε τέτοια κλίμακα είναι άγνωστες στον Καναδά

Οι μαζικές επιθέσεις με όπλα είναι σπάνιες στον Καναδά, μια χώρα με πολύ πιο αυστηρούς νόμους για τα όπλα από τις ΗΠΑ, και σχολικές επιθέσεις με όπλα αυτής της κλίμακας είναι σχεδόν άγνωστες, σύμφωνα με το CNN.

Το 2023, το 38% των ανθρωποκτονιών στον Καναδά αφορούσαν πυροβόλα όπλα, ενώ το 76% των ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ αφορούσαν πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με ανάλυση του εθνικού στατιστικού οργανισμού του Καναδά που χρησιμοποίησε δεδομένα που αναφέρθηκαν από την αστυνομία από τα προγράμματα Uniform Crime Reporting και στις δύο χώρες.

Η κατοχή όπλων στον Καναδά είναι επίσης πολύ λιγότερο συχνή από ό,τι στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Small Arms Research, υπάρχουν 121 πυροβόλα όπλα για κάθε 100 κατοίκους στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με περίπου 35 όπλα για κάθε 100 κατοίκους στον Καναδά.

Τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με το Reuters ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος με αστυνομική στολή και οδηγώντας ένα ψεύτικο περιπολικό πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα σε μια 13ωρη έξαλλη δράση στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Ατλαντικό, πριν η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χιλιόμετρα από τον τόπο των πρώτων του φόνων.

Στη χειρότερη σχολική επίθεση με πυροβολισμούς στον Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στο Ecole Polytechnique στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, πριν αυτοκτονήσει.

Tumbler Ridge mass shooting: What we know so far https://t.co/0tFAVQppM8 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 11, 2026

Τι ισχύει για την οπλοκατοχή στον Καναδά

Στον Καναδά, η κατοχή όπλων ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ομοσπονδιακό επίπεδο – από την εθνική κυβέρνηση – και ισχύουν αυστηρότεροι νόμοι για τα όπλα από ό,τι στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πυροβόλων όπλων της χώρας, τα όπλα πρέπει να φυλάσσονται κλειδωμένα και άδεια. Όποιος επιθυμεί να αγοράσει πυροβόλο όπλο υπόκειται επίσης σε εκτενείς ελέγχους του ιστορικού του.

Από το 2022 ισχύει επίσης στον Καναδά εθνική απαγόρευση της ιδιωτικής κατοχής όλων των πυροβόλων όπλων με κοντή κάννη. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα που κατέχουν όπλα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Στο παρελθόν, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Καναδά ανέφερε ότι η Βρετανική Κολομβία, όπου βρίσκεται το Γυμνάσιο Τάμπλερ Ριτζ, έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας όπλων σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

🚓Un tiroteo ocurrido este martes en la localidad canadiense de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, ha dejado al menos diez personas fallecidas y veinticinco heridas, en lo que autoridades provinciales califican como el peor ataque armado en la historia de la provincia. El… pic.twitter.com/9key3YEXqo — 101TV (@101tvandalucia) February 11, 2026

Συγκλονισμένη η διεθνής κοινότητα

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο X: «Είμαι συγκλονισμένος από τη φρικτή ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας. Οι προσευχές και τα θερμά μου συλλυπητήρια πηγαίνουν στις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτές τις φρικτές πράξεις βίας».

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence. I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Ο Κάρνεϊ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος περίπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ακύρωσε το ταξίδι του λόγω του μακελειού.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Our hearts are in Tumbler Ridge tonight with the families of those who have lost loved ones. Government will ensure every possible support for community members in the coming days, as we all try to come to terms with this unimaginable tragedy. https://t.co/nr0a6bjEyA — David Eby (@Dave_Eby) February 11, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία «στέκεται στο πλευρό» του καναδικού λαού. «Η φρίκη χτύπησε ένα σχολείο στο Tumbler Ridge του Καναδά. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα», γράφει στο X.

Horror has struck a school in Tumbler Ridge, Canada. Our thoughts are with the families of the victims, the injured, and the entire educational community. France stands alongside the Canadian people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2026

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος» και «λυπημένος» από την είδηση της επίθεσης. «Στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους Καναδούς που έχουν πληγεί από αυτό το φρικτό γεγονός», προσθέτει.

I am deeply shocked and saddened to hear about the tragic attack in Tumbler Ridge secondary school. I send my sincere condolences to all Canadians impacted by this horrific event. Australian hearts go out to the families and friends of the victims and we are all thinking of… — Anthony Albanese (@AlboMP) February 11, 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από την είδηση της επίθεσης. «Οι σκέψεις μας είναι με τους κατοίκους της πόλης Τάμπλερ Ριτζ που θρηνούν τους συγγενείς, τους φίλους και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι «σοκαρισμένη» από τη σφαγή, προσθέτοντας ότι «τέτοιες τραγωδίες δεν πρέπει να συμβαίνουν πουθενά, σε καμία χώρα του κόσμου». Προσθέτει ότι ελπίζει οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα.