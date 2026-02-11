Δράστες παραβίασαν τα ξημερώματα το κρεοπωλείο στα Λουτρά Αιδηψού και άρπαξαν μεγάλες ποσότητες κρεάτων, ανάμεσά τους σουβλάκια προορισμένα για παραγγελίες της Τσικνοπέμπτης, σύμφωνα με το evima.gr. Εκτός από τα κρέατα, αφαίρεσαν επίσης τυριά και περίπου 500 ευρώ σε μετρητά.

Η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε την κλοπή το πρωί κατά το άνοιγμα της επιχείρησης. Το γεγονός καταγγέλθηκε στις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.