Το χρονικό

Την Κυριακη 8/2 το μικρό κορίτσι, ενώ έπαιζε στην παιδική χαρά της πλατείας, γλίστρησε και έπεσε μέσα σε σιντριβάνι, χτυπώντας σοβαρά και χάνοντας τις αισθήσεις του. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με περαστικούς και προσωπικό καταστημάτων να προσπαθούν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί που μετέφεραν το παιδί σε χρόνο ρεκόρ στο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή, χαρίζοντας μια δεύτερη ευκαιρία στο μικρό κορίτσι.

Ο πατέρας της 2χρονης περιγράφει στο Live News τις δραματικές στιγμές και ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην άμεση βοήθεια της κόρης του.

«Είχα την μικρή στην αγκαλιά και την άφησα για να παίξει. Εγώ ήμουν όρθιος. Μίλαγα με κάποιους και κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και δεν την είδα από αυτό που έχουν βάλει και πήγα κατευθείαν προς τα εκεί και τη βλέπω στο σιντριβάνι. Το έβγαλα μόνος από το σιντριβάνι το παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όσους βοήθησαν εδώ, τα παιδιά, και οι γιατροί. Το παιδί μας λένε οι γιατροί πως είναι καλά».

Δείτε το βίντεο: