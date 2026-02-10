Για μια ακόμη ημέρα, το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.





Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Καλλιθέας, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Αχτίδα αισιοδοξίας

Το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, η οποία μέχρι στιγμής δεν δείχνει σημάδια εγκεφαλικού οιδήματος. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το παγωμένο νερό ενδέχεται να συνέβαλε στο να περιοριστεί η βλάβη, γεγονός που θεωρείται θετικό στοιχείο σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.





Τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα χαρακτηρίζονται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού. Την ίδια ώρα, οι γονείς του συνελήφθησαν και έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το περιστατικό

Στο Live News μίλησε ο άνθρωπος που προσπάθησε πρώτος να επαναφέρει τη μικρή, μια σειρά από αυτόπτες μάρτυρες για τον τρόπο που το κορίτσι απομακρύνθηκε από τους γονείς του πριν πέσει στο σιντριβάνι, αλλά και γιατροί που προσπαθούν τις τελευταίες ώρες να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Παράλληλα, στα βίντεο που εξασφάλισε το Live News, καταγράφονται οι κινήσεις και οι αντιδράσεις περαστικών, μόλις διαπίστωσαν πως ένα μικρό παιδί ήταν αναίσθητο μέσα στο σιντριβάνι.





«Ήταν σίγουρα πάνω από 15 δευτερόλεπτα σίγουρα. Επειδή όταν έψαχνε η γυναίκα ήταν σίγουρα μέσα», αναφέρουν μάρτυρες.

Σεφ γειτονικού καταστήματος άκουσε τις φωνές, είδε την κινητοποίηση και όπως λέει, έτρεξε για να πάρει στα χέρια του τη μικρή.

«Προσπαθώ να δώσω τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και δεν με αφήνουν».

Η ζωή της μικρής κρεμόταν εκείνες τις στιγμές σε μία κλωστή. Ο νεαρός σεφ λέει ότι για να μπορέσει να πάρει το παιδί στα χέρια του, είπε ψέματα πως είναι γιατρός.

«Σηκώνω λίγο τον λαιμό, να ανοίξω το σαγόνι, προσπαθώ να κάνω ΚΑΡΠΑ, δεν με αφήνουν, τους λέω είμαι γιατρός αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου».

Στο σημείο φτάνει γρήγορα ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρεται σε νοσοκομείο. Οι γιατροί καταφέρνουν να επαναφέρουν τη μικρή στη ζωή, μετά από προσπάθειες 50 λεπτών.

Η Αριστούλα Πατσούρα, Διευθύντρια ΜΕΘ νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, είπε για την κατάσταση του παιδιού: «Ήρθε χωρίς σφυγμό, οι συνάδελφοί μου κατέβηκαν τρέχοντας, έδωσαν μία τιτάνια μάχη πάνω από 50 λεπτά για να το επαναφέρουν στη ζωή. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένη, σε βαριά κατάσταση. Έχει γίνει μία αξονική, δεν έχει τις σοβαρές βλάβες που περιμέναμε και οι επιλυόμενες ημέρες είναι κρίσιμες».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε και ξεκίνησαν «σαρώνουν» την πλατεία. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο δίχρονο κοριτσάκι.





Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Το παιδί έβγαλε υγρό από τα πνευμόνια του και συνεχίστηκε η ανάνηψη. Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ωστόσο αποφάσισαν για να μη χρονοτριβήσουν περεταίρω και να μεταφέρουν άμεσα το παιδί στο «Αγλαΐα Κυριακού» με το περιπολικό.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου οι γιατροί επί 40 λεπτά πραγματοποιούσαν τιτάνιες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας του 26χρονου αλβανικής καταγωγής πατέρα και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας ελληνικής καταγωγής με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.