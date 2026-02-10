Η βράβευση αποτέλεσε αναγνώριση της σημαντικής δωρεάς της εταιρείας, χάρη στην οποία χρηματοδοτήθηκαν έντεκα μεταπτυχιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια του δικτύου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, προσφέροντας άμεσο όφελος στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Η συγκεκριμένη κίνηση υπογραμμίζει τη διαχρονική προσήλωση της Lockheed Martin στην υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Executive Director SE Europe της Lockheed Martin, Κώστας Παπαδόπουλος, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τη στήριξη του προγράμματος υποτροφιών, επισημαίνοντας πως «ο συνδυασμός ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, προηγμένης βιομηχανίας και ανταγωνιστικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ταλαντούχων επαγγελματιών που έχουν διαμορφωθεί μέσα από ποιοτική εκπαίδευση STEM». Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του DefencEduNet, Αντιναύαρχος (ε.α.) Σταύρος Μπάνος, τόνισε τη στρατηγική βαρύτητα της συνεργασίας αυτής στο τρέχον ανώτατο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Την αξία του οικοσυστήματος ανέδειξε και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, αναφέροντας ότι το Ίδρυμα συμβάλλει ενεργά στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αμυντική τεχνολογία. Όπως σημείωσε, σε μια περιοχή που βρίσκεται στην αιχμή της απολιγνιτοποίησης, το DefencEduNet προωθεί ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο βασισμένο σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στους τομείς της ασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του διαστήματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Jerry Ismail, οι βουλευτές Ε. Κωνσταντινίδης και Π. Κουκουλόπουλος, καθώς και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γ. Αμανατίδης. Παρέστησαν επίσης ο Διοικητής της ΑΔΙΣΠΟ, υποστράτηγος Ε. Τσακανιάς, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και των ιδρυτικών μελών του ακαδημαϊκού δικτύου.