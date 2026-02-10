Σύμφωνα με κατοίκους, το χαλάζι είχε μέγεθος ρεβιθιού και έπεφτε με τέτοια ένταση που μέσα σε λίγα λεπτά «άσπρισε» τα πάντα, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά καλλιέργειες εσπεριδοειδών και άλλων φυτών.

Στη συνέχεια ακολούθησε δυνατή βροχή, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε χείμαρρους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας δύο οχήματα στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ορμή.