Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την απώλεια.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.