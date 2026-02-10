Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την απώλεια.
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
