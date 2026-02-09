Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γέλενα, ο 38χρονος τενίστας παρακολούθησε την παράσταση στο καλλιτεχνικό πατινάζ και έγινε μάρτυρας μιας κίνησης που «πάγωσε» το στάδιο. Ο Τζόκοβιτς εθεάθη να σηκώνεται όρθιος, να χειροκροτεί όρθιος, να κάθεται ξανά και να κρατά το κεφάλι του με τα χέρια, εμφανώς σοκαρισμένος από την εκτέλεση. Οι κάμερες κατέγραψαν την αντίδραση και το στιγμιότυπο αναπαρήχθη σε διεθνή μέσα. Το βίντεο που ανέβασε το TNT Sports συνόδεψε την καταγραφή με το σχόλιο «Greatness recognising greatness». Ο ίδιος ο Μαλίνιν σχολίασε την αντίδραση: «Άκουσα ότι αφού προσγειώθηκα, είχε τα χέρια στο κεφάλι του. Είναι απίστευτο. Είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια φορά στη ζωή σου, να βλέπεις έναν τόσο διάσημο παίκτη του τένις να παρακολουθεί την εμφάνισή σου».

Η κίνηση που προκάλεσε το σοκ είναι μια ανάποδη τούμπα (backflip) που ο Ίλια Μαλίνιν εκτέλεσε πάνω σε ένα μόνο παγοπέδιλο, χωρίς να ακουμπήσει το δεύτερο πέδιλο, ολοκληρώνοντας την προσγείωση με ισορροπία και ταχύτητα. Ο 21χρονος Αμερικανός ολοκλήρωσε το άλμα και έλαβε έντονη αναγνώριση από τα καθίσματα, με τους σχολιαστές και τις επαναλήψεις να εστιάζουν στην τεχνική δυσκολία και στον παράγοντα κινδύνου που συνεπάγεται μια τέτοια εκτέλεση. Το backflip φέρει βαριά ιστορία: είχε απαγορευτεί από τη Διεθνή Ένωση Παγοδρομίας (ISU) το 1977, έναν χρόνο μετά την εκτέλεσή του από τον Τέρι Κούμπικα, καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνο. Το 1998, η Γαλλίδα Σουριά Μποναλί προσπάθησε να το εκτελέσει στους Αγώνες του Ναγκάνο και τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών. Η απαγόρευση παρέμεινε για δεκαετίες —μια ιστορία που περιγράφεται συχνά ως «απαγορευμένη για 50 χρόνια»— μέχρι την αναθεώρηση της πολιτικής της ISU και την επαναφορά της δυνατότητας εκτέλεσης το 2024. Η νέα επιτρεπτότητα έδωσε την ευκαιρία σε αθλητές όπως ο Μαλίνιν να επανεξετάσουν τα όρια του ρεπερτορίου.

Ο Μαλίνιν, που παραμένει αήττητος στις τελευταίες 14 διοργανώσεις του, κράτησε συγκρατημένο τόνο μετά την αποθέωση και παρέμεινε προσηλωμένος στη ρουτίνα αποθεραπείας και προπόνησης σύμφωνα με το περιβάλλον της ομάδας του. «Ναι, κάνω τρελά πράγματα στον πάγο που αψηφούν τη φυσική με κάποιο τρόπο, αλλά θέλω ο κόσμος να βλέπει ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε τέλειοι», δήλωσε ο ίδιος, επιμένοντας στην ανθρώπινη διάσταση πίσω από την τεχνική.