Η Σάρα Άσπιν, 47 ετών, άρχισε να βγαίνει με τον Φίλντερ-Σιβιλ μετά την κατάρρευση του γάμου του με τη σταρ της «Back To Black», Έιμι Γουάινχαουζ, που πέθανε το 2011.

Το ζευγάρι φέρεται να χώρισε το 2018, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά μαζί.

Η κόρη της Σάρας, Μέλοντι-Ρόουζ Χάμπσαϊρ, έγραψε στο διαδίκτυο: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σ’ αγαπώ μαμά. Είθε να αναπαυθείς ειρηνικά, όμορφη μαμά μου. Δεν φαίνεται αληθινό. Απλώς θέλω να είσαι εδώ για να μιλήσουμε για τις τρελές σου φάρσες».

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της κυρίας Άσπιν «μετά από αναφορά ανησυχίας για την ασφάλεια».

Οι γείτονες δήλωσαν ότι η αστυνομία είχε περικυκλώσει το διαμέρισμά της στο Swillington, Λιντς, το Σάββατο περίπου στις 8 π.μ.

Η Σάρα γνώρισε τον Μπλέικ σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στο 2009, πριν εκείνος συνεχίσει τη σχέση του με την Έιμι το 2010.

Το ζευγάρι απέκτησε γιο που γεννήθηκε τον Μάιο του 2011, πριν ο Φίλντερ-Σιβιλ φυλακιστεί για διάρρηξη και κατοχή όπλου τον επόμενο μήνα.

Αργότερα επανήλθε με τη Σάρα και απέκτησαν μια κόρη τον Απρίλιο του 2013.

Σύμφωνα με γείτονες, η γυναίκα που πέθανε ήταν η Σάρα, πρώην σύντροφος του Μπλέικ, αν και φέρεται ότι η Άσπιν είχε σχέση με άλλον άνδρα όταν πέθανε. Ένας άνθρωπος συνελήφθη, αλλά όχι σε σχέση με τον θάνατο.

Η ξαδέρφη της Άσπιν, Λίαν Ιστγουντ, δήλωσε: «Γλυκά όνειρα στην όμορφη ξαδέρφη μου, Σάρα Άσπιν. Ελπίζω να βρήκες επιτέλους ειρήνη. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε – λυπάμαι βαθιά».

Ένας γείτονας που δεν ήθελε να κατονομαστεί είπε: «Περνούσα από το διαμέρισμα γύρω στις 8 π.μ. το Σάββατο και είδα την αστυνομία να περικυκλώνει το κτίριο. Σκέφτηκα αμέσως ότι κάτι συμβαίνει. Η Σάρα ζούσε μόνη, αλλά ένας άνδρας που πίστευα ότι ήταν ο σύντροφός της πήγαινε συχνά εκεί».

«Πέρασα ξανά στις 12 μ.μ. και είδα μια σακούλα σώματος να βγαίνει από το σπίτι. Δεν είχαν βάλει κορδέλα ή σήμανση, φαινόταν απλώς ότι έψαχναν το σπίτι. Δεν είναι σαφές τι συνέβη, αλλά είναι τραγικό».

Άλλοι γείτονες επιβεβαίωσαν ότι είδαν την παρουσία των έκτακτων υπηρεσιών το Σαββατοκύριακο, πριν αποχωρήσουν το βράδυ της Κυριακής.

Η αστυνομία και οι ιατροδικαστές παρέμειναν στο σπίτι μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Μια ανθοδέσμη τοποθετήθηκε έξω από την είσοδο ως φόρος τιμής.

Η Σάρα Άσπιν είχε μιλήσει μετά το θάνατο της Έιμι το 2011 για την συναισθηματική επίδραση στον Φίλντερ-Σιβιλ, που ήταν τότε στη φυλακή HMP Armley στο Λιντς.

Είχε πει τότε, μετά από επίσκεψη στη φυλακή: «Είναι συντετριμμένος. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι νεκρή και δεν θα τη δει ποτέ ξανά. Ο Μπλέικ με πήρε το Σάββατο αφού οι αρχές της φυλακής του είπαν ότι πέθανε. Δεν μπορούσα να τον παρηγορήσω. Ήταν σε πλήρη σοκ. Ο Μπλέικ είναι ο πατέρας του γιου μας. Αλλά τον είδα με την Έιμι μαζί και ξέρω ότι ήταν πολύ ερωτευμένοι και ψυχές συνδεδεμένες».

Η Σάρα πρόσθεσε: «Την αγαπούσε πάντα και εκείνη τον αγαπούσε πάντα – αλλά απλώς δεν θα λειτουργούσε. Βασικά δεν μπορούσαν να ζήσουν μαζί και δεν μπορούσαν να ζήσουν χώρια. Είναι δύσκολο για μένα να ξέρω ότι τον αγαπούσε ακόμα, αλλά καταλαβαίνω τα συναισθήματά του».

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι η Έιμι δεν μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός ότι ο Μπλέικ κι εγώ είχαμε αποκτήσει τον γιο μας, Τζακ. Νομίζω ότι την πλήγωσε αρκετά. Ωστόσο, θα ήταν υπέροχη μαμά παρά όλα της τα προβλήματα. Αυτό που συνέβη είναι τόσο τραγικό – απόλυτη σπατάλη».