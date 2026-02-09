Στο Δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών, ενώ την ώρα προβολής βίντεο με την στιγμή του τροχαίου στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο 32χρονος δεν κοιτούσε. Συγκλονισμένη η μάνα του Γιάννη ζήτησε μπει φυλακή αυτός που σκότωσε το παιδί της.
Το κατηγορητήριο είναι με βάση τον παλιό νόμο και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.
