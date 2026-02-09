Ο άτυχος 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρήκε τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή.

Γνωστοί του 27χρονου οι εκτελεστές

Η έρευνα προχωράει με σταθερούς ρυθμούς και οι αξιωματικοί από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των στοιχείων για την αρπαγή και την εκτέλεση του 27χρονου στη Νέα Πέραμο έχουν καταλήξει σε δύο συμπεράσματα. Δράστες και θύμα γνωρίζονταν. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο της αρπαγής όπου τόσο ο νεαρός, όσο και οι απαγωγείς του, κινούνται σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς. Δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει είναι ότι οι απαγωγείς, από την πρώτη στιγμή λειτουργούσαν με συγκεκριμένο πλάνο του οποίου το φινάλε θα γραφόταν με το αίμα του 27χρονου επιχειρηματία.

Δηλαδή, τον άρπαξαν και αφού τον κράτησαν για έξι ημέρες, ζητώντας κάτι από εκείνον, είτε τους το έδινε, είτε όχι, θα τον σκότωναν. Κάτι που έκαναν τελειώνοντας τον με 10 πισώπλατες σφαίρες εκ των οποίων και η χαριστική βολή στο κεφάλι. Τέλος, πρόσωπο – κλειδί, θεωρούν την φίλη του θύματος. Αν και η κοπέλα έχει ήδη καταθέσει και έχει πει κάποια πράγματα, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι δεν έχει δώσει ακόμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.





«Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες»

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει δύο πλάστες διαθήκες. Η μια ευνοούσε τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη το θύμα. Ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο Live News, εξηγεί εάν είχαν κόντρα για τα κληρονομικά, όπως έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. «Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η Ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε καμιά κόντρα(για τα κληρονομικά) απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια, κληρονόμησε όπως ακούτε και αυτά υπάρχουν δεν τα λέω εγώ. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, για να τα πάρει όλα δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος είναι του πατέρα μου. Γι’ αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη αλλιώς από ότι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες». Όπως λέει, ο ίδιος φοβάται να κυκλοφορήσει καθώς έχει διαπιστώσει πως το παρακολουθούν. «Καλύτερα να έπαιρναν ένα όπλο μπαμ μπαμ στο κεφάλι και να τον καθάριζαν, παρά αυτό που του κάνανε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιον θάνατο δεν άξιζε κανένας. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο η ώρα το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα την ώρα που γύρναγα με ακολούθαγε μία μηχανή. Φόραγε κράνος και με ακολούθαγε από πίσω κολλητά. Με ακολούθαγε μέχρι το Θριάσιο δεν τον άφησα εγώ να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα».