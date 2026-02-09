«Κρατάς απόσταση και τι άλλο να κάνεις; Ειδοποιείς τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο οδηγός του λεωφορείου. Ο συγκεκριμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, στον δρόμο προς Τρίπολη. Το βίντεο τραβήχτηκε από επιβάτες του λεωφορείου που βρισκόταν πίσω του.

«Συμφωνήσαμε να πάρουμε την Τροχαία, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνος ο κύριος», συμπλήρωσε ο οδηγός του λεωφορείου.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές ήταν επιβεβλημένο, μήπως και προλάβουν να τον σταματήσουν πριν συμβεί το κακό. Ο οδηγός έβλεπε με τρόμο τον χρόνο να περνά και τον κίνδυνο να αυξάνεται. Ο οδηγός πάλι που πήγαινε ανάποδα δεν φαινόταν να έχει καταλάβει κάτι.