Ο Τσελίκ ανέφερε ότι «μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο τραπέζι [της διπλωματίας]», ωστόσο έσπευσε να προσθέσει πως «διάφορες ειδήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα ή, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, οι ακραίες δηλώσεις που στοχοποιούν την Τουρκία, προκαλούν επιπτώσεις».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, κατηγόρησε την Αθήνα ότι «η Ελλάδα προσπαθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρασυρθεί σε αυτή την υπόθεση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας θα διαμορφώσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των διπλωματικών δυνατοτήτων και την επίλυση των προβλημάτων», σημειώνοντας πως «ο πρόεδρός μας γνωρίζει τον πρωθυπουργό εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζονται μεταξύ τους και αυτό είναι κάτι που θα συμβάλει θετικά».

«Πάντα λέγαμε ότι πρέπει να αποφεύγεται η ένταση. Το Αιγαίο ας γίνει μια λίμνη ειρήνης και όχι μια περιοχή συγκρούσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, ο Τσελίκ δήλωσε ότι «πρέπει να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θίγουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”», επισημαίνοντας πως «όλα αυτά γίνεται να συζητηθούν στο τραπέζι και να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα στο πλαίσιο της διπλωματίας».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τη Λευκωσία, λέγοντας ότι «αυτό που πρέπει να προσέξει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ότι η λύση των προβλημάτων δεν θα γίνει με τη μετατροπή της ελληνοκυπριακής πλευράς σε έδρα άλλων χωρών». Πρόσθεσε ακόμη πως «με το που έχει το παραμικρό πρόβλημα [η Λευκωσία] με την Τουρκία, μπαίνει σε μια υπερβολική κούρσα εξοπλισμών. Αυτά δεν έχουν κανένα όφελος ούτε και κάποιο νόημα. Το σωστό είναι τα θέματα να λύνονται στο τραπέζι. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί με μια κούρσα εξοπλισμών. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να απέχει από αυτά».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την τουρκοκυπριακή υπόθεση. Η προστασία των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι εθνική μας υπόθεση», προσθέτοντας πως «η διοίκηση της “ΤΤΔΒΚ” είναι επίσης υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας».