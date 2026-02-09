Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου με 4/4 κατακτήσεις μετά το 2018, το 2019 και το 2023 και πρόσθεσαν έναν ακόμη τίτλο στην ιστορία τους, την τέταρτη παρουσία στον θρόνο. Ο προπονητής Ρικάρντο Τριλίνι πανηγύρισε το πρώτο του Κύπελλο Ελλάδας ως τεχνικός του Ολυμπιακού. Η ομάδα είχε προηγηθεί ξανά φέτος της ΑΕΚ, μετά τη νίκη 24-23 στο 5ο Σούπερ Καπ της 15ης Σεπτεμβρίου στο ίδιο κλειστό, και επιβεβαίωσε την υπεροχή της σε κρίσιμα ματς. Η ΑΕΚ προηγήθηκε δύο φορές με τρία γκολ στο πρώτο μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄ και το ημίχρονο βρήκε την Ένωση μπροστά 16-15. Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ ξανά στο +3 (21-18 στο 37΄, 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν 22-22 στο 43΄, ανέβασαν ρυθμό και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων 31-27 στο 56΄. Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν βρήκε χρόνο για να γυρίσει το ματς.





Η «χρυσή βίβλος» των τελικών

1983 (Κυψέλη) : ΒΑΟ-Αθηναϊκός 19-16

1984 (Νέα Σμύρνη) : ΒΑΟ-Αρχέλαος Κατερίνης 21-19

1985 (Ιλίσια) : Φίλιππος Βέροιας-Νέα Ελβετία 20-19

1986 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα 23-21

1987 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΣΕ Δούκα 31-20

1988 (Ιλίσια) : Ιωνικός Ν.Φ.-Αθηναϊκός 23-19

1989 (Μετς) : Ιωνικός Ν.Φ.-Φίλιππος Βερ. 22-19

1990 (Μετς) : Αρχέλαος Κατερ.-ΑΣΕ Δούκα 27-21

1991 (Μετς) : Φίλιππος Βέροιας-Βριλήσσια 30-23

1992 (Βέροια) : Φίλιππος Βέροιας-ΓΕ Βέροιας 28-24

1993 (Βύρωνας) : Ιωνικός Ν.Φ.-Αρχέλαος Κατερ. 34-33 (παράταση, κ.α. 30-30)

1994 (Μίκρα) : Αρχέλαος Κατερ.-Ιωνικός Ν.Φ. 27-25

1995 (Ιλίσια) : Σχολές Ξυνή-Φίλιππος Βέροιας 30-29 (Β΄ παρ., κ.α. 22-22, Α΄ παρ. 26-26)

1996 (Νεάπολη Θεσ.) : Βριλήσσια-Αρχέλαος Κατερ. 22-21

1997 (Μετς) : Αθηναϊκός-Σχολές Ξυνή 26-24

1998 (Ιλίσια) : ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 29-25 (παράταση, κ.α. 23-23)

1999 (Κιλκίς) : ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς 21-18

2000 (Αγ. Βαρβάρα) : Πανελλήνιος-Αρχέλαος Κατερ. 24-18

2001 (Λουτράκι) : Πανελλήνιος-Ιωνικός Ν.Φ. 20-16

2002 (Κέρκυρα) : Πανελλήνιος-Ιωνικός Ν.Φ. 20-17

2003 (Ηλιούπολη) : Φίλιππος Βερ.-Ιωνικός Ν.Φ. 32-31 (Β΄ Παρ., κ.α. 25-25, Α΄ παρ. 29-29)

2004 (Πάτρα) : ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΣΕ Δούκα 29-27

2005 (Κατερίνη) : Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 25-19

2006 (Κέρκυρα) : Αθηναϊκός-Πανελλήνιος 26-24

2007 (Μετς) : Φίλιππος Βερ.-Πανελλήνιος 29-26

2008 (Βέροια) : ΑΣΕ Δούκα-Πανελλήνιος 25-24

2009 (Σέρρες) : ΑΕΚ-Φίλιππος Βέροιας 33-31 (Β΄ παρ., κ.α. 27-27, Α΄ παρ. 30-30)

2010 (Βύρωνας) : ΑΣΕ Δούκα-Βριλήσσια 26-23

2011 (Χανιά) : Βριλήσσια-ΑΕΚ 19-18

2012 (Πάτρα) : ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 25-24

2013 (Κέρκυρα) : ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 27-23

2014 (Ανω Λιόσια) : ΑΕΚ-Διομήδης Αργους 18-16

2015 (Πυλαία) : ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 29-27

2016 (Λουτράκι) : Φίλιππος Βερ.-ΑΣΕ Δούκα 21-19

2017 (Κοζάνη) : ΠΑΟΚ-Πανελλήνιος 25-23

2018 (Γλυφάδα) : Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 26-22

2019 (Πάτρα) : Ολυμπιακός-ΑΕΚ 23-13

2020 : Δεν έγινε, καθώς διεκόπη οριστικά το κύπελλο, λόγω της πανδημίας.

2021 (Κοζάνη) : ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 24-22

2022 (Κοζάνη) : ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ 21-20

2023 (Ναύπλιο) : Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 28-27 (παράταση, κ.α. 22-22)

2024 (Χαλκίδα) : ΠΑΟΚ-Δράμα 1986 21-20

2025 (Άνω Λιόσια) : ΑΕΚ-Βριλήσσια 43-21

2026 (Καματερό) : Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ 33-29







