Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα απόλυτης συνεργασίας, με αποκλειστικό αντικείμενο τον λεπτομερή συντονισμό των ενεργειών για την ανέγερση του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου και την ταυτόχρονη ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Τούμπας.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, προέβη σε δηλώσεις, δίνοντας το στίγμα της σταθερής υποστήριξης του Δήμου στο εμβληματικό αυτό πρότζεκτ.

«Με τη συνδρομή του Δήμου Θεσσαλονίκης, στοχεύουμε στον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ του Δήμου, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της Περιφέρειας, ώστε να κινηθούμε ενιαία και αποτελεσματικά. Από πλευράς μου, δεσμεύτηκα ρητά πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα», υπογραμμίστηκε μεταξύ άλλων.