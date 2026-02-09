Το γραφείο του πνευματικού ηγέτη του Θιβετανικού Βουδισμού εξέδωσε δήλωση την Κυριακή, απαντώντας σε «αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιχειρούν να συνδέσουν τον Σεβασμιότατο Δαλάι Λάμα με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Στη συνολική βιβλιοθήκη Έπσταϊν υπάρχουν πάνω από 150 αναφορές στον Δαλάι Λάμα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια νέες σελίδες που προστέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο τέλος Ιανουαρίου.

Σε αλληλογραφία του 2015, ο Έπσταϊν ενημέρωνε συνεργάτες για τα σχέδιά του να συναντηθεί με τον Τενζίν Γιάτσο, τον 14ο Δαλάι Λάμα. Ένα email που στάλθηκε στον Έπσταϊν ρώτησε αν ένα δείπνο με τον Βουδιστή ηγέτη είχε «κανονιστεί», στο οποίο εκείνος απάντησε μόνο: «Talk Tomorw» [sic].

Ο Δαλάι Λάμα, σήμερα 90 ετών, δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Σε νέα δήλωση, το γραφείο του αρνήθηκε ότι είχε ποτέ συναντηθεί με τον Έπσταϊν.

«Ορισμένες πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τα ‘αρχεία Epstein’ επιχειρούν να συνδέσουν τον Σεβασμιότατο Δαλάι Λάμα με τον Τζέφρι Έπσταϊν», αναφέρεται στη δήλωση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι ο Σεβασμιότατος δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Τζέφρι Έπσταϊν ούτε έχει εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε να τον συναντήσει ή να αλληλεπιδράσει μαζί του εκ μέρους του».

Η τελευταία δόση email υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν προσπαθούσε να οργανώσει δείπνο με τον Δαλάι Λάμα, τον διάσημο γλωσσολόγο Νοάμ Τσόμσκι και τον Γούντι Άλεν τον Μάιο του 2015.

Στις 10 Μαΐου 2015, ο Έπσταϊν έγραψε ότι «ένα διασκεδαστικό δείπνο θα ήταν Δαλάι Λάμα, Γούντι Άλεν, Τσόμσκι;» προσθέτοντας: «ας το κάνουμε».

Η Joi Ito, απαντώντας, υπονοούσε ότι ο Έπσταϊν δεν είχε ακόμα συναντήσει τον εξόριστο ηγέτη, γράφοντας: «Ναι. Το πρώτο βήμα θα ήταν να συναντήσουμε τον Τενζίν» και προτείνοντας ότι ένας ανώνυμος μαθητής θα μπορούσε «να μας φέρει τον Δαλάι Λάμα».

Την επόμενη μέρα, ο Έπσταϊν έστειλε email σε επαφή καταχωρημένη ως Soon Yi Previn, σύζυγο του Άλεν, γράφοντας: «δουλεύω για τον Δαλάι Λάμα για δείπνο».

Τέσσερις μέρες αργότερα, έλαβε email από τον επιστήμονα Λόρενς Κράους, που ρώτησε: «Έχει κανονιστεί το δείπνο με τον Γούντι και τον Δαλάι Λάμα στις 19 Μαΐου;».

Ο Δαλάι Λάμα είναι επικεφαλής του Θιβετανικού Βουδισμού και ζει σε εξορία από το 1959, όταν έφυγε στη βόρεια Ινδία μετά την αναταραχή για την κινεζική κατοχή του Θιβέτ.

Επίσημα παραιτήθηκε από τα πολιτικά του καθήκοντα το 2011 προς την εξόριστη θιβετανική κυβέρνηση, αλλά παραμένει ο κύριος θρησκευτικός ηγέτης της θιβετανικής κοινότητας και διασποράς.

Ο 14ος Δαλάι Λάμα είχε επίσης εμπλακεί σε αμφιλεγόμενη υπόθεση το 2023, όταν ζήτησε από ένα παιδί να του «ρουφήξει τη γλώσσα» στον ναό του στο Dharamashala.

Σε ευρέως διαμοιρασμένο βίντεο, ακούγεται να ζητά από ένα αγόρι να τον φιλήσει στο μάγουλο και στη συνέχεια στα χείλη, αφού το παιδί τον ρώτησε αν μπορεί να τον αγκαλιάσει.

Ο Δαλάι Λάμα έφερε το μέτωπό του στο παιδί πριν προχωρήσει στη γλώσσα του και είπε «και ρούφα τη γλώσσα μου». Το βίντεο δέχθηκε κριτική από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών.

Ο Penpa Tsering, επικεφαλής της εξόριστης θιβετανικής κυβέρνησης, υπερασπίστηκε τον Δαλάι Λάμα εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι οι πράξεις του ήταν «αθώες» και απλώς έδειχναν την «στοργική του συμπεριφορά».

Το γραφείο του Δαλάι Λάμα ζήτησε συγγνώμη «για την ενόχληση που μπορεί να προκάλεσαν τα λόγια του», εξηγώντας ότι «ο Σεβασμιότατος συχνά πειράζει με αθώο και παιχνιδιάρικο τρόπο ανθρώπους που συναντά, ακόμα και δημοσίως και μπροστά σε κάμερες», αλλά προσθέτοντας: «μετανιώνει για το περιστατικό».