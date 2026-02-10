Οι Πίστονς επικράτησαν με 110-104 των Χόρνετς, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί εννέα συνεχόμενων νικών των φιλοξενούμενων, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από ένταση, σύρραξη και αποβολές.