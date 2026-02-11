Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι γερμανικές αρχές ζήτησαν δείγμα DNA από την μητέρα της 16χρονης. «Μου φαίνεται βέβαια περίεργο γιατί δόθηκε αυτή η εντολή και δεν είχε ήδη γίνει από την καλή διάθεση της μητέρας», είπε ο δικηγόρος Γιώργος Βλαχόπουλος στην εκπομπή, Live News. Και συμπλήρωσε για να γίνει πάντως ένα τέτοιο αίτημα από τις γερμανικές αρχές σημαίνει πως συντρέχει σοβαρός λόγος. «Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή και αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Είτε ενός κακουργήματος ή όταν υπάρχει θέμα να μάθει το περιβάλλον του παιδιού εάν έχει βρεθεί».

Οι γερμανικές Αρχές φαίνεται πως έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης χωρίς να αποκλείεται να ξεκινήσουν και κατ’ οίκον έρευνες. Ένα από τα σπίτια που θα μπορούσαν να ψάξουν ενδεχομένως να είναι εκείνο του ετεροθαλούς αδελφού της παρόλο που είπε ότι έχει να τη δει χρόνια.





Έδωσε DNA ο πατέρας της Λόρας

Ο πατέρας παραμένει στην Γερμανία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τελικά δεν έδωσε δείγμα DNA η μητέρα της 16χρονης αλλά ο πατέρας της Λόρας. Από την άλλη, η μητέρα της ανήλικης παρακολουθεί τις εξελίξεις εξ αποστάσεως από το σπίτι της οικογένειας στο Ρίο. Ο γενετιστής, Γιώργος Φιτσιάλος, μιλώντας στο Live News είπε πως όταν οι Αρχές θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση, καλό θεωρείται να δώσουν δείγμα και οι δύο γονείς.

Ενεργοποιείται η Eurojust για την Λόρα

Οι έρευνες για την 16χρονη πάντως περνούν σε δεύτερο στάδιο μετά και την ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή που δόθηκε όπως αποκάλυψε χτες ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται Eurojust συνεργασία. Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την αναζήτηση της Λόρας. Θα έχουμε άρσεις απορρήτου, εξέταση DNA, κατ’ οίκον έρευνες, κινητά, το mail της έρευνας».