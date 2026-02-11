Πρόκειται για τον ιερομόναχο Τύχωνα, ο οποίος έζησε στην περιοχή της Κapsalaς, και τον μοναχό Γεώργιο, ευρύτερα γνωστό ως Χατζη-Γεώργη.
Ο Χατζη-Γεώργης, με καταγωγή από την Καππαδοκία, υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του αγιορείτικου μοναχισμού και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας σημαντική πνευματική κληρονομιά.
Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος.
Ειδήσεις Σήμερα
- Γαλλία: Τρία τα νεκρά μωρά που κατανάλωσαν ύποπτο βρεφικό γάλα
- Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο;
- Τσικνοπέμπτη: 5 συνταγές για να τσικνίσετε στο σπίτι…
- Τζέι Ντι Βανς: Γιατί διέγραψε την ανάρτηση για τη Γενοκτονία των Αρμενίων – Τι συνέβη πραγματικά στην επίσκεψή του στο μνημείο
- Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο