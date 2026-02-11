Πρόκειται για τον ιερομόναχο Τύχωνα, ο οποίος έζησε στην περιοχή της Κapsalaς, και τον μοναχό Γεώργιο, ευρύτερα γνωστό ως Χατζη-Γεώργη.

Ο Χατζη-Γεώργης, με καταγωγή από την Καππαδοκία, υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του αγιορείτικου μοναχισμού και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας σημαντική πνευματική κληρονομιά.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῷ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος.