Στη σύλληψη ενός 17χρονου ημεδαπού και δύο 16χρονων αλλοδαπών που κατηγορούνται ότι έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη προχώρησαν οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο, τόσο κατά την αποβίβασή τους από αυτό αλλά και λίγη ώρα μετά, όταν το λεωφορείο πέρασε από το ίδιο σημείο σπάζοντας τα τζάμια του, χωρίς ευτυχώς να αναφέρονται τραυματισμοί. Μετά από την των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου–Μεσογαίας, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.