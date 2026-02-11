Το αεροσκάφος της Starsky Aviation απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Abdulle στη Μογκαντίσου με προορισμό την βόρεια πόλη Γκααλκάτσιο, όταν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωση.

Όλοι οι 55 επιβαίνοντες επέζησαν. Ο πιλότος γύρισε πίσω και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, αλλά υπερέβη τον διάδρομο, εκτράπηκε και κατέληξε στην ακτή μιας παραλίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Και οι 50 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το Fokker 50.

Ο υπουργός Μεταφορών, Mohamed Farah Nuh, δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες ελέγχθηκαν από την ομάδα διάσωσης.

Το αεροπλάνο υπέστη ζημιές και τα αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν. Οι εικόνες έδειξαν το αεροσκάφος με τουλάχιστον ένα σπασμένο πτέρυγα, αλλά κατά τα άλλα άθικτο στην ακτή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Starsky Aviation, Ahmed Nur, δήλωσε ότι «το αεροπλάνο υπερέβη τον διάδρομο» πριν σταματήσει στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού κοντά στο αεροδρόμιο, προσθέτοντας: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε θάνατοι».

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας ανακοίνωσε ότι στις 1:17 μ.μ. τοπική ώρα, «ένα αεροσκάφος με αριθμό 60-YAS, τύπου F50, ενεπλάκη σε υπέρβαση διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aden Abdulle».

«Το αεροσκάφος μετέφερε 55 άτομα. Όλοι οι επιβαίνοντες επέζησαν και μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο και φροντίδα. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι».