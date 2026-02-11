Η ανάρτηση είχε γίνει μετά την επίσκεψή του στο Εθνικό Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στην Αρμενία, προς τιμήν των θυμάτων. Η χρήση του όρου «γενοκτονία» είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση παραδοσιακά απέφευγε να χαρακτηρίσει επίσημα τα γεγονότα έτσι, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία, στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή.

Αν και η διοίκηση Μπάιντεν είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τον όρο, η Λευκή Οικία απέδωσε το συγκεκριμένο περιστατικό σε σφάλμα προσωπικού.

Τι είδε ο Τζέι Ντι Βανς στην Αρμενία;

Ο JD Vance επισκέφθηκε το Εθνικό Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων, τιμώντας τους πολίτες που χάθηκαν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικά, στην επίσημη σελίδα του στο X (πρώην Twitter) υπήρχε ανάρτηση που ανέφερε ότι επισκέπτεται το μνημείο «για να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων», αλλά αυτή αντικαταστάθηκε με ανάρτηση που έδειχνε το βιβλίο επισκεπτών και τον Βανς με τη σύζυγό του,Ούσα Βανς, να καταθέτουν στεφάνι.

Ο Βανς ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε την Αρμενία, στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ για την εφαρμογή μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Γιατί η διατύπωση έχει σημασία;

Ο όρος «γενοκτονία» έχει νομικές και πολιτικές προεκτάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών του 1948, θεωρούν γενοκτονία τις πράξεις που αποσκοπούν στην ολοκληρωτική ή μερική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Αν και είναι αδιαμφισβήτητο ότι χιλιάδες Αρμένιοι πολίτες, κυρίως χριστιανοί, έχασαν τη ζωή τους υπό τις διαταγές της Οθωμανικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ ιστορικά απέφευγαν να χαρακτηρίσουν τα γεγονότα ως «γενοκτονία» λόγω της στρατηγικής σχέσης με την Τουρκία. Το 2021, ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε επισήμως τα γεγονότα ως γενοκτονία, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την Τουρκία.

Τι είπε ο ίδιος ο Βανς

Στην ερώτηση για το αν αναγνώριζε τη γενοκτονία, ο Vance απέφυγε τη λέξη και δήλωσε ότι επισκέφθηκε το μνημείο «για να αποδώσω τιμή» κατόπιν πρόσκλησης του Αρμένιου πρωθυπουργού Nikol Pashinyan και της κυβέρνησης της Αρμενίας. Τόνισε ότι ήταν μια σημαντική πολιτιστική κίνηση σεβασμού προς τα θύματα και την αρμενική κυβέρνηση, που αποτελεί σημαντικό συνεργάτη στην περιοχή.

Τι είπε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος απέδωσε την αρχική ανάρτηση σε σφάλμα προσωπικού. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που η Δυτική Πτέρυγα απέδωσε σε ανώνυμο συνεργάτη μια επικρίσιμη ανάρτηση, μετά από ένα ρατσιστικό βίντεο που είχε δημοσιευτεί από τον Τραμπ στο Truth Social.

Τι ακολουθεί;

Δεν είναι σαφές αν θα υπάρξουν διπλωματικές συνέπειες. Ο Βανς φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει την προσοχή στη βασική αποστολή του ταξιδιού του, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ πέτυχε μια σημαντική συμφωνία ειρήνης και θέλει να διατηρηθεί.