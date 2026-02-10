Υλικά – Κορμός σοκολάτας

250 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου)

100 γρ. γάλα

5 κ.σ ζάχαρη άχνη

5 κ.σ κακάο

1 πακέτο μπισκότα τύπου πτι-μπερ

1 βανίλια

200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

Διαδικασία

Βάζουμε όλα μας τα υλικά, εκτός από τα μπισκότα, σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μας με ένα κουτάλι και κατόπιν με τα χέρια μας, ώστε να ενσωματωθούν καλά. Σπάμε τα μπισκότα με τα χέρια μας και τα προσθέτουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε καλά.

Απλώνουμε πλαστική μεμβράνη σε μια φόρμα για κέικ, αφήνοντας περιθώριο και από τις δύο πλευρές στο πλάι.

Σκεπάζουμε καλά και τοποθετούμε στην κατάψυξη. Μόλις παγώσει, το βγάζουμε από το σκεύος, σερβίρουμε και απολαμβάνουμε…

