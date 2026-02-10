

Σε ένα περιβάλλον ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, η ψηφιακή παρουσία της Ένωσης λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ενημέρωσης για τις θέσεις, τις πρωτοβουλίες και τον ρόλο των Ιδρυμάτων Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών στην Ελλάδα.

Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Ένωσης Acquirers (ΕΕΑ), δήλωσε σχετικά: «Η Ελληνική Ένωση Acquirers δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων του κλάδου, με στόχο την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης, παρέχοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός διαφανούς οικοσυστήματος πληρωμών στην Ελλάδα».

Μέσα από το ψηφιακό της αποτύπωμα, η Ένωση παρέχει συγκεντρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για την αποστολή της, το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τους τομείς δραστηριότητάς της, ενώ δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας με επαγγελματίες, θεσμικούς εταίρους και την επιχειρηματική κοινότητα.

Η Ελληνική Ένωση Acquirers εκπροσωπεί συλλογικά τα Ιδρύματα Αποδοχής Πράξεων Πληρωμών και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.haacq.gr.