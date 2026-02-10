Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη κερεουλίδη (cereulide) στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση, σύμφωνα με τον ΕΟΦ.

Η νέα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Δείτε τον πίνακα των παρτίδων που ανακαλούνται: