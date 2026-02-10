Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο από τα τέσσερα εγγόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου που βρίσκονταν εν ζωή. Από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος το 2000, υπήρξε αφοσιωμένος υποστηρικτής του και προσέφερε σημαντική συνδρομή σε όλες τις δραστηριότητές του.

Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, θεωρείται ανεκτίμητη, καθώς το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει στο Ίδρυμα σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και προσωπικά οικογενειακά αντικείμενα, εμπλουτίζοντας τις συλλογές της Οικίας-Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα.

Παράλληλα, υποστήριξε ποικίλες εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και τη βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή).

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωστός για την ευγένεια και τη γενναιοδωρία του, συμμετείχε ενεργά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, μοιράζοντας προσωπικές αναμνήσεις και μαρτυρίες για την πολιτική κληρονομιά του παππού του.

Είχε επίσης στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη του Ιδρύματος και γενικό διευθυντή του για 25 χρόνια, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά σε όλα τα σημαντικά έργα του Ιδρύματος.

Ποιός ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του ιστορικού Ελευθέριου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, μέλος εφοπλιστικής οικογένειας από τη Λέρο. Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη.

Προπολεμικά, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο ίδιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Στην Ελλάδα, εξελέγη δύο φορές βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με τη ναυτιλιακή οικογενειακή επιχείρηση.

Διετέλεσε επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων και υπηρέτησε ως επίτιμος πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Για τη σημαντική του προσφορά στο Ίδρυμα και στην κοινωνία, αναγνωρίστηκε ως Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 102 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσια πολιτική και κοινωνική κληρονομιά.