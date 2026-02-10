Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου, με αποτέλεσμα να καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.





Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού που συγκλονίζει

Για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Δευτέρας μίλησε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης. Όπως τόνισε, η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή σχεδόν ακαριαία.





«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά σιγά πίσω, την βρήκε ανάμεσα σε ένα δέντρο με ένα εξόγκωμα. Χτύπησε στον θώρακα και στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του είχε δίπλωμα από τα 18 αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και τρία χρόνια.

«Ήταν η κακιά η ώρα»

Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδερφού της, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί, προσθέτει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης. «Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα. Ήταν και τα τρία παιδιά μου στο πίσω κάθισμα», είπε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα

Το δυστύχημα συνέβη μετά την επιστροφή τους από το σχολείο όπου είχαν πάει για να παραλάβουν τα παιδιά. Η άτυχη γυναίκα είχε βγει από το όχημα για να βοηθήσει με οδηγίες στάθμευσης, όμως μια στιγμή απροσεξίας στάθηκε μοιραία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του συνοδηγού είχε μείνει ανοιχτή και, κατά την όπισθεν, η 44χρονη οδηγός πάτησε κατά λάθος το γκάζι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να παρασύρει τη μητέρα της και να τη συνθλίψει ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο.





«Έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια»

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών, που ούρλιαζαν για βοήθεια. Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της άτυχης γυναίκας έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. «Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε περίοικος στην κάμερα του Star. Η 71χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η κόρη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.