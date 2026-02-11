Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου, όταν ο ανήλικος, μαζί με φίλους του, μετέβη από χωριό της περιοχής στο Αλιβέρι και επισκέφθηκαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το Evia Online, οι μαθητές κατανάλωσαν πολλές μπύρες, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να μεθύσει. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου με συμπτώματα μέθης. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι γονείς του μαθητή αλλά και αστυνομικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν σύμφωνα με τον νέο σχετικό νόμο για περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 15χρονου, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα, την επόμενη ημέρα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος φέρεται να διέθεσε αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.