Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Έλληνες, προσάραξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ελεγχόμενη εισροή υδάτων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δύσκολε, καθώς πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 Μποφόρ.

Σύμφωνα με το skai.gr, στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για την παροχή συνδρομής.

