Η παρουσιάστρια και ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά για τον γάμο στο περιοδικό Hello: «Δεν θέλω να λέω πολλά «ποτέ» και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου». Στη συνέντευξη απέφυγε να προσδιορίσει χρονοδιαγράμματα ή να δεσμευτεί για συγκεκριμένες κινήσεις, επιμένοντας ότι η απόφασή της θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η σχέση. Σε ερώτηση συγκεκριμένα για το αν φοβάται δεσμεύσεις και επισημάνσεις του τύπου «ποτέ», η ηθοποιός είπε επίσης: «Δεν θέλω να απορρίπτω, είμαι ανοιχτή στη ζωή», ενώ υπογράμμισε πως «εάν αισθάνεται ευτυχισμένη και ότι μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, είναι ανοιχτή στο να το ζήσει».

Σε ερωτήσεις για τη δημόσια προβολή της σχέσης, η Ντορέττα επισήμανε ότι προτιμά να ζει την προσωπική της ζωή χωρίς υπερβολικές εξηγήσεις προς τα μέσα και το κοινό. «Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι. Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω», ανέφερε, εξηγώντας ότι η σιωπή της σε ορισμένα ζητήματα δεν σηματοδοτεί απόσταση αλλά επιλογή ιδιωτικότητας. Σημείωσε ότι δεν θέλει να αναλώνεται σε δημόσιες συζητήσεις για προσωπικά θέματα και ότι επιλέγει τη σταδιακή αποκάλυψη εκεί όπου κρίνει απαραίτητο. Στην ίδια γραμμή τόνισε πως προτιμά οι πράξεις και οι καθημερινές επιλογές να αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της σχέσης χωρίς την ανάγκη συνεχών δημόσιων εξηγήσεων.

Η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη μετρά περίπου δύο χρόνια, ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 2024 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Κατά το διάστημα αυτό το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κοινές αναρτήσεις στα social media.