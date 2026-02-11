Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο διάλογος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση διαφορών και την ενίσχυση της διμερούς κατανόησης. Έκανε ειδική αναφορά στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 2023 έως σήμερα, σημειώνοντας ότι τότε υιοθετήθηκε μια συγκροτημένη στρατηγική προσέγγιση τριών πυλώνων.

Η προσέγγιση αυτή, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα συνεργασίας και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πλαίσιο που συνέβαλε στην αποκατάσταση ενός σταθερού κύκλου επαφών και θεσμικών συναντήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώθηκε ένα σαφές και λειτουργικό πλέγμα επικοινωνίας, το οποίο αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες Ελλάδας και Τουρκίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επαφές απέκτησαν συστηματικό χαρακτήρα, υπερβαίνοντας το επίπεδο των τυπικών συναντήσεων.

Κατά τις φετινές συνομιλίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέα δέσμη κοινών πρωτοβουλιών που διευρύνουν το πεδίο της συνεργασίας, ενισχύουν τη θετική ατζέντα και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω συνεννόηση το προσεχές διάστημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας.»