Ειδικότερα, από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/02 έως και τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14/02 δεν θα λειτουργούν οι είσοδοι προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5).

Αντίθετα, κανονικά θα πραγματοποιείται η είσοδος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρος Φυλής) και τους επόμενους κόμβους.

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί μπορούν να εξυπηρετηθούν ως εξής:

Όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα-Κέντρο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Λεωφόρο Αθηνών.

Με προορισμό τη Λαμία, η κίνηση μπορεί να γίνει μέσω Λεωφόρου Αθηνών και του ανοδικού ρεύματος της Λεωφόρου Κηφισού.

Για το Αεροδρόμιο, προτείνεται διαδρομή μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και είσοδος στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.