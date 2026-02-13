Όταν η Αθηνά Οικονομάκου γνώρισε τον Μπρούνο Τσερέλα, κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή η σχέση θα οδηγούσε στα σκαλιά της εκκλησίας. Η επιχειρηματίας και ο γοητευτικός Ιταλός έγιναν γρήγορα αχώριστοι και το παραμύθι τους θα έχει happy end, αφού ο γάμος θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Στη δική τους περίπτωση, βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι οι δηλώσεις τους και οι δημόσιες εξομολογήσεις αγάπης… που κάνουν τους πάντες να λιώνουν. «Είναι μεγάλη ιστορία η γνωριμία μου με τον Μπρούνο, είναι ιδιαίτερο. Είναι καρμική η γνωριμία μου με τον σύντροφό μου. Χρειάζεται χρόνος για να αποδεχτείς αυτόν τον φόβο που σου προκαλεί αυτό το γιγαντιαίο συναίσθημα. Μου πήρε χρόνο να πάψω να φοβάμαι γι΄αυτό που νιώθω. Με ηρέμησε η αίσθησή της σταθερότητας που νιώθω από τον σύντροφό μου», έχει πει η Αθηνά.

Το δικό τους όνειρο ζουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, που θα γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων έχοντας το πιο ωραίο δώρο… Το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα κρατά αγκαλιά το πρώτο του παιδί και η ευτυχία του δεν κρύβεται. H γνωριμία τους μπορεί να μετρά χρόνια, όμως το 2024 αποφάσισαν να γίνουν ζευγάρι. Πλέον, μετρούν αντίστροφα για το νέο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής με την παρουσιάστρια να είναι σε μία υπέροχη φάση.

«Δεν είδα κάτι στον Βασίλη, ένιωσα. Ένιωσα χαρά. Και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά. Οπότε είπα να μου τη δώσω. Δεν θέλω να τα μοιραστώ αυτά με τον κόσμο», είπε η Δέσποινα Βανδή σε πρόσφατη συνέντευξη. Η τραγουδίστρια και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετρούν περισσότερα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας και ο έρωτάς τους έχει γίνει αφορμή… για να γραφτούν χιλιάδες λέξεις. Αχώριστοι και παράφορα ερωτευμένοι, ζουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν χωρίς να νοιάζονται για τον κόσμο.

Αυτή, ένα από τα ωραιότερα κορίτσια του Instagram. Αυτός, ταλαντούχος και γοητευτικός. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας είναι από τα ομορφότερα ζευγάρια και πάντα απασχολούν με τη ζωή τους. Αν και κρατούν χαμηλούς τόνους, κάποια κοινά στιγμιότυπα στα social media αποτυπώνουν τον έρωτά τους. Όσο για το ενδεχόμενο ενός γάμου, η Γαρυφαλλιά έχει δηλώσει: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».

Οκτώ χρόνια μετρούν μαζί η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Οι δύο ηθοποιοί έχουν φτιάξει μία υπέροχη καθημερινότητα και κάθε αναφορά του ενός στον άλλον… δείχνουν ότι πρόκειται για μία σχέση χτισμένη σε γερά θεμέλια. «Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί του συντρόφου του. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό, υπέροχο, αλλά γενικά έχω κι εγώ μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη. Θέλω να πω είμαστε οχτώ χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον», δήλωσε πρόσφατα η Κατερίνα Γερονικολού.

Ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα και η Χριστίνα Μπόμπα με τον Σάκη Τανιμανίδη είναι ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο υπέροχες κόρες, ενώ ο ένας λιώνει για τον άλλον! «Υπάρχουν κάποιες φορές μες στην καθημερινότητα ή μες στη ζωή μας, που βλέπω τον Σάκη με τα παιδιά, που παίζουνε, που κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό και καθημερινό. Και σαν να βγαίνω έξω από τη ζωή μας, σαν να είμαι παρατηρητής, και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Και εκείνες είναι οι στιγμές που νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη», δήλωσε πρόσφατα η τρυφερή μαμά.

Από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος. Το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη δημοφιλία, ίσως, έχει δεχτεί ανελέητο κυνηγητό από παπαράτσι και δημοσιογράφους, ενώ για μήνες ολόκληρους αποτελούσαν πρώτο θέμα συζήτησης σε εκπομπές. Οι δυο τους, όμως, έκλειναν τα αυτιά σε όλα και απλά ζούσαν τον δυνατό έρωτά τους χωρίς να νοιάζονται για τίποτα!

