Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Dark Side of the Moon» και απέδειξε ότι το ταλέντο είναι οικογενειακή υπόθεση!





Περιγράφοντας, πριν από λίγο καιρό, τα συναισθήματά του σχετικά με την περίοδο που διανύει, ο good job Nicky είπε: «Νιώθω χαρά, μια εποικοδομητική κούραση και ένα όμορφο άγχος μέχρι έναν βαθμό. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν “το φοβόμουνα” λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Οπότε νιώθω προετοιμασμένος και πραγματικά ανυπομονώ να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη».

Για τα σχόλια που έχει λάβει για το τραγούδι του, ανέφερε: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια που, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, φαίνονται υπερβολικά. Μου λένε “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο».

Sing for Greece: Οι 14 καλλιτέχνες του Β’ ημιτελικού

Υπενθυμίζεται ότι απόψε διαγωνίζονται οι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Celebrity Valentine’s Day: 7 ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ που τρελαίνουν τον κόσμο

Survivor: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΪ – Ποια ομάδα κερδίζει την ασυλία;

Παύλος Ντε Γκρες: Ο έρωτας με τη Μαρί Σαντάλ και οι άγνωστες προσωπικές λεπτομέρειες