Έρωτες που «φούντωσαν» μακριά από τα φώτα αλλά απασχόλησαν όσο τίποτα άλλο, ζευγάρια που κόσμησαν εξώφυλλα περιοδικών και εκπομπές, δυνατά love stories που θυμίζουν παραμύθι! Αύριο, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι ερωτευμένοι της σόουμπιζ θα το γιορτάσουν και με το παραπάνω υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η αγάπη πάντα κερδίζει!