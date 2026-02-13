Η βραδιά ξεκίνησε με τους 14 υποψήφιους καλλιτέχνες να τραγουδούν ένα ποτ πουρί από μεγάλες επιτυχίες της Eurovision.

Στη συνέχεια, Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές και απέσπασαν ένα δυνατό χειροκρότημα.

Όπως ανέφεραν, συνεχίζουν τη διαδικασία ανάδειξης του Έλληνα εκπροσώπου, που θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη.





Sing for Greece: Στον αέρα ο Β’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ ημιτελικό είναι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Το αποτέλεσμα, απόψε, θα κριθεί αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

