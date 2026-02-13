Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Ant1, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι όφειλε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά.». Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε γιατί βγήκε εκτός ορίων. «Βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ότι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου.».

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη που αναμένεται να μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα τόνισε «Δεν είναι δική μου επιλογή να πάμε στα δικαστήρια. Εκείνη κατέθεσε μήνυση.».

Μάλιστα ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε τι ακριβώς του είπε ένα Αστυνομικός από τα Εξάρχεια. «Υπουργέ μου γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου. Εμφανίστηκε με ρόμπα. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σας φαίνεται σωστό;».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας κατέληξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκτόνωση στη μεταξύ τους σχέση. «Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Φεύγουν οι βουλευτές της από το ίδιο της το κόμμα. Ήταν 8 και έμειναν 5. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν.».