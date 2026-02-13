Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας από τους ανήλικους ξέφυγε της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.
