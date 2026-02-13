Την έναρξη νέου κύκλου παρεμβάσεων με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα προανήγγειλε η υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Τόνια Αράχωβα, ανακοινώνοντας σημαντικές ειδήσεις για νέους, γυναίκες και ευάλωτους ανέργους στο περιθώριο της 52ης «Ημέρας Καριέρας» σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη.