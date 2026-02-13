Στην καταληκτική της ομιλία η Νίκη Κεραμέως μίλησε για μια “ιστορική συμφωνία” που δεν ανήκει σε έναν πολιτικό χώρο, ενώ απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που ζητούσε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου καταλόγισε στα κόμματα «αμηχανία αντιπολίτευσης».

Όπως ανέφερε, «οι κατηγορίες είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Ισχύει τεκμήριο αθωότητας. Δεν είναι η εθνική κοινωνική συμφωνία με τα φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι με τους θεσμούς».

Όπως επισήμανε η κ. Κεραμέως, οσον αφορα στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ που εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις, υπήρξεομιφωνη απόφαση εκτόςτου ΚΚΕ. «Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ναι, στη Βουλή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, στη Βουλή, όχι. Το ΠαΣοΚ λέει ψηφίζει όχι επί της αρχής αλλά ψηφίζει ναι στα βασικά άρθρα. Πώς γίνεται αυτό; άρθρο 95 του Κανονισμού της Βουλής. Τι λέει; Ότι επί της αρχής είναι για τον σκοπό και το περιεχόμενο. πως γίνεται ένα κόμμα να ψηφίζει όχι στο σκοπό και στο περιεχόμενο. Και ναι στα βασικά άρθρα; Σηκώνω τα χέρια ψηλά» όπως είπε.

Η υπουργός Εργασίας εκτίμησε ότι ξεκινά μια «νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις», καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι καλύπτονται με πολλά οφέλη. Όπως τόνισε, «ποτέ στο παρελθόν συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εταίρους και μάλιστα τέτοιου εύρους. Τελικά μπορούμε να βρίσκουμε κοινό έδαφος. Κάθε λέξη της συμφωνίας και του νομοσχεδίου αποτελεί κείμενο συμφωνίας κυβέρνησης και όλων των εκπροσώπων των εταίρων. Δεν είναι άλλο ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είναι της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. «Καταψηφίζουμε, ναι. Γιατί διαφωνούμε με την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Τρία βήματα πίσω, ένα μπροστά», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος με το κόμμα του να καταψήφιζει επί της αρχής, αλλά να υπερψηφίζει όσες διατάξεις θεωρεί πως βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.