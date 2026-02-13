Η λειτουργία επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων, φωτογραφιών, μηνυμάτων και εφαρμογών, ενώ εξαιρούνται δεδομένα υγείας, συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth και προστατευμένα στοιχεία.
Με την ενσωμάτωση στο βασικό μενού, η Apple απλοποιεί τη διαδικασία, η οποία στο παρελθόν απαιτούσε ξεχωριστά εργαλεία ή χειροκίνητη μεταφορά μέσω υπολογιστή. Ο χρήστης τοποθετεί το iPhone δίπλα στο νέο Android, σαρώνει ένα QR code και ξεκινά η μεταφορά, η οποία γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Αντίστοιχες λειτουργίες έχει ήδη εφαρμόσει και η Google για τη μεταφορά από Android σε iPhone, σηματοδοτώντας μια τάση προς μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για διαλειτουργικότητα και ελεύθερη επιλογή των χρηστών, μετά από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν.
Η αναβάθμιση iOS 26.3 περιλαμβάνει επίσης τεχνικές και ασφαλιστικές βελτιώσεις. Στα iPhone με modem C1 ή C1X προστίθεται νέος τρόπος απόκρυψης δεδομένων τοποθεσίας από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ενώ η έκδοση διορθώνει ευπάθειες ασφαλείας και προβλήματα που υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις. Η αναβάθμιση, η οποία είχε κυκλοφορήσει σε beta κατά την περίοδο των εορτών, είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους χρήστες μέσω Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
Η νέα επιλογή Transfer to Android εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προσαρμογών της Apple, που ανταποκρίνονται στις ρυθμιστικές πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και διευκόλυνση της μετακίνησης δεδομένων μεταξύ συσκευών.
